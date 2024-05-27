В Улан-Удэ начали поливать дорогу

Сегодня, 27 мая, в Улан-Удэ выдалась жаркая погода, поэтому проезжую часть начали поливать водой, сообщили в мэрии города.

- Полив дорог снижает уровень деформации дорожного покрытия в жару, а также негативное воздействие вредных веществ, испаряемых с поверхности асфальта, - комментируют в ведомстве.

В Комбинате по благоустройству добавили, что увлажнение дорог положительно влияет и на здоровье горожан.

- Работы проводятся, в первую очередь, на дорогах с большим трафиком движения. Полив дорог в Улан-Удэ будет осуществляться при температуре выше +28 градусов.

Фото: скриншот видео Комбината по благоустройству города Улан-Удэ