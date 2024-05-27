Общество 27.05.2024 в 16:45

Юный улан-удэнец оказался лучшим пловцом на соревнованиях

Подтверждением этому стали четыре золотые медали
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Текст: Елена Кокорина
Юный улан-удэнец оказался лучшим пловцом на соревнованиях

Соревнования V этапа Кубка Московской лиги плавания прошли накануне в столице России.

Юный пловец из Улан-Удэ Юваль Суранов успешно выступил на них и завоевал золото сразу на четырех дистанциях – 50 и 100 метров вольным стилем и 50 и 100 метров брассом.

- Поздравляем спортсмена и желаем ему дальнейших успехов, ярких побед и новых рекордов, - пишут в телеграмм-канале минспорта Бурятии.

Фото: предоставлено минспортом Бурятии

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