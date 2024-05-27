Общество 27.05.2024 в 16:54
В Улан-Удэ на Селенгинском мосту перекроют одну полосу движения
Перекрытие будет происходить ежедневно с 11 до 16 часов
Текст: Андрей Константинов
С 1 по 30 июня, ежедневно с 11 до 16 часов в Улан-Удэ будут перекрывать одну полосу движения в направлении города на Селенгинском мосту.
- Перекрытие связано с проведением ремонтных работ на мосту. Сейчас наши сотрудники окрашивают внутреннюю сторону и нижний пояс главных его балок. А с 1 июня начнутся работы по окрашиванию внешней стороны моста, - сообщил директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Игорь Мункуев.
Фото: «Номер один»
- Перекрытие связано с проведением ремонтных работ на мосту. Сейчас наши сотрудники окрашивают внутреннюю сторону и нижний пояс главных его балок. А с 1 июня начнутся работы по окрашиванию внешней стороны моста, - сообщил директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Игорь Мункуев.
Фото: «Номер один»
Тегидвижение