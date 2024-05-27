186 предпринимателей Бурятии получают пособия по болезни и материнству

В Бурятии 186 индивидуальных предпринимателей оформили оплачиваемые больничные и выплаты в связи с материнством с начала 2024 года. На эти цели Социальный фонд Бурятии перечислил около 105 млн. рублей.

- Cтрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат предприниматели, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и иные лица, занимающиеся частной практикой. Они могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному соцстрахованию и уплачивать за себя страховые взносы на эти цели в СФР. Как и в случае с пенсионным и медицинским страхованием, взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством предприниматели перечисляют в фиксированном размере, - пояснили в фонде.

Размер взносов за полный год рассчитывается по формуле с учетом районного коэффициента: МРОТ х 12 х 2,9% x РК (районный коэффициент).

Право на выплаты по обязательному соцстрахованию появляется при условии уплаты взносов за предыдущий год. Так, в 2024 году пособие по болезни или декретные выплаты могут получать предприниматели, которые заплатили взносы до конца 2023 года.

Чтобы получать пособия в 2025 году, предприниматели республики должны перечислить до конца текущего года 8 035,46 руб. (с учетом коэффициента 1,2), в северных районах — 8 705,08 руб. Размер МРОТ в 2024 году установлен в сумме 19 242 руб.

Что касается самозанятых граждан, то право на оплачиваемые больничные листы и выплаты в связи с материнством у них появится только после регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

За консультацией по вопросам соцстрахования можно обратиться по телефону регионального колл–центра для страхователей 8 (3012) 37-10-20.

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