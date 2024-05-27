Общество 27.05.2024 в 17:53
«Грузчики организации ушли на СВО»
Жителям райцентра объяснили, почему возникли проблемы с вывозом мусора
Текст: Андрей Константинов
Жители Иволгинского района Бурятии вновь жалуются на проблемы с вывозом мусора.
«Когда вывезут мусор по ул. Комсомольской в селе Иволгинск?», - спрашивают жители райцентра в вайбер-чате «Иволга-инфо.24/7»
Как сообщил в ответ представитель компании «Чистый двор» - подрядчик «Экоальянса» - основная причина сбоев в вывозе мусора - плохие дороги и дефицит кадров.
«Грузчики организации ушли на СВО, новые не идут на зарплату 60-75 тысяч рублей», - заявили в компании.
Также там сообщили, что к сбою привело большое количество мусора.
«Жители до сих пор складывают лом строительного мусора после урагана в мешки с ТКО, тем самым увеличивают объем мусора, плата за который в тариф не входит», - сообщил представитель «Чистого двора», заверив, что «в среду машина будет работать на данном участке».
Отметим, пару недель назад жители Иволгинского района уже жаловались на работу подрядчика «ЭкоАльянса». Тогда представитель «Чистого двора» заявил, что отходы не вывозятся по причине болезни водителя мусоровоза, а также нападения собаки на сборщика мусора.
Фото: «Номер один»
«Когда вывезут мусор по ул. Комсомольской в селе Иволгинск?», - спрашивают жители райцентра в вайбер-чате «Иволга-инфо.24/7»
Как сообщил в ответ представитель компании «Чистый двор» - подрядчик «Экоальянса» - основная причина сбоев в вывозе мусора - плохие дороги и дефицит кадров.
«Грузчики организации ушли на СВО, новые не идут на зарплату 60-75 тысяч рублей», - заявили в компании.
Также там сообщили, что к сбою привело большое количество мусора.
«Жители до сих пор складывают лом строительного мусора после урагана в мешки с ТКО, тем самым увеличивают объем мусора, плата за который в тариф не входит», - сообщил представитель «Чистого двора», заверив, что «в среду машина будет работать на данном участке».
Отметим, пару недель назад жители Иволгинского района уже жаловались на работу подрядчика «ЭкоАльянса». Тогда представитель «Чистого двора» заявил, что отходы не вывозятся по причине болезни водителя мусоровоза, а также нападения собаки на сборщика мусора.
Фото: «Номер один»
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