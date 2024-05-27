Общество 27.05.2024 в 17:53

«Грузчики организации ушли на СВО»

Жителям райцентра объяснили, почему возникли проблемы с вывозом мусора
A- A+
Текст: Андрей Константинов
«Грузчики организации ушли на СВО»
Жители Иволгинского района Бурятии вновь жалуются на проблемы с вывозом мусора.

«Когда вывезут мусор по ул. Комсомольской в селе Иволгинск?», - спрашивают жители райцентра в вайбер-чате «Иволга-инфо.24/7»

Как сообщил в ответ представитель компании «Чистый двор» - подрядчик «Экоальянса» - основная причина сбоев в вывозе мусора - плохие дороги и дефицит кадров.

«Грузчики организации ушли на СВО, новые не идут на зарплату 60-75 тысяч рублей», - заявили в компании.

Также там сообщили, что к сбою привело большое количество мусора.

«Жители до сих пор складывают лом строительного мусора после урагана в мешки с ТКО, тем самым увеличивают объем мусора, плата за который в тариф не входит», - сообщил представитель «Чистого двора», заверив, что «в среду машина будет работать на данном участке».

Отметим, пару недель назад жители Иволгинского района уже жаловались на работу подрядчика «ЭкоАльянса». Тогда представитель «Чистого двора» заявил, что отходы не вывозятся по причине болезни водителя мусоровоза, а также нападения собаки на сборщика мусора.

Фото: «Номер один»
Теги
мусор

Все новости

Жителей Улан-Удэ приглашают на праздник «Планета детства»
27.05.2024 в 17:55
«Грузчики организации ушли на СВО»
27.05.2024 в 17:53
В День защиты детей Буряад театр покажет спектакль о Чебурашке
27.05.2024 в 17:41
186 предпринимателей Бурятии получают пособия по болезни и материнству
27.05.2024 в 17:08
В Улан-Удэ на Селенгинском мосту перекроют одну полосу движения
27.05.2024 в 16:54
Юный улан-удэнец оказался лучшим пловцом на соревнованиях
27.05.2024 в 16:45
Более 2 тысяч пассажиров воспользовались услугами прямого рейса Казань-Улан-Удэ-Казань
27.05.2024 в 16:44
В Улан-Удэ работница банка спасла сельскую учительницу от мошенников
27.05.2024 в 16:39
В Улан-Удэ начали поливать дорогу
27.05.2024 в 16:25
В Бурятии по факту гибели пяти рыбаков на Байкале возбудили дело
27.05.2024 в 15:51
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
186 предпринимателей Бурятии получают пособия по болезни и материнству
Для этого они самостоятельно перечисляют страховые взносы в СФР
27.05.2024 в 17:08
В Улан-Удэ на Селенгинском мосту перекроют одну полосу движения
Перекрытие будет происходить ежедневно с 11 до 16 часов
27.05.2024 в 16:54
Юный улан-удэнец оказался лучшим пловцом на соревнованиях
Подтверждением этому стали четыре золотые медали
27.05.2024 в 16:45
В Улан-Удэ начали поливать дорогу
Полив связан с высокой температурой воздуха
27.05.2024 в 16:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru