Общество 28.05.2024 в 09:50

В Улан-Удэ иностранца оштрафовали за поддельные права

Купил он их через популярный мессенджер
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ иностранца оштрафовали за поддельные права

В Советском районе Улан-Удэ суд вынес приговор иностранцу за использование им поддельного водительского удостоверения.

В апреле прошлого года не имеющий прав мужчина заказал поддельное водительское удостоверение в популярном мессенджере, которое позднее получил на домашнюю почту.

В феврале 2024 года он был остановлен сотрудниками ГИБДД во время управления автомобилем. При проверке документов и выяснилось, что водительское удостоверение не настоящее.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 20 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Фото: loon.site

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