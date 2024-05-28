Общество 28.05.2024 в 09:50
В Улан-Удэ иностранца оштрафовали за поддельные права
Купил он их через популярный мессенджер
Текст: Елена Кокорина
В Советском районе Улан-Удэ суд вынес приговор иностранцу за использование им поддельного водительского удостоверения.
В апреле прошлого года не имеющий прав мужчина заказал поддельное водительское удостоверение в популярном мессенджере, которое позднее получил на домашнюю почту.
В феврале 2024 года он был остановлен сотрудниками ГИБДД во время управления автомобилем. При проверке документов и выяснилось, что водительское удостоверение не настоящее.
Суд приговорил виновного к штрафу в размере 20 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Фото: loon.site