Свалку в Бурятии убрали лишь после вмешательства прокуратуры

Несанкционированная свалка отходов в Еравнинском районе была ликвидирована только после вмешательства местной прокуратуры. Проверка по информации появившейся в СМИ прошла накануне.

Прокуратурой установлено, что несанкционированная свалка твердых бытовых отходов расположена на территории между селами Сосново-Озерское и Домна муниципального образования сельского поселения «Сосново-Озерское».

В связи с этим главе администрации внесено представление. По результатам его рассмотрения участок был очищен от мусора.

Фото: прокуратура Бурятии