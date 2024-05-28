Общество 28.05.2024 в 10:12
Свалку в Бурятии убрали лишь после вмешательства прокуратуры
Главе района внесено представление
Текст: Елена Кокорина
Несанкционированная свалка отходов в Еравнинском районе была ликвидирована только после вмешательства местной прокуратуры. Проверка по информации появившейся в СМИ прошла накануне.
Прокуратурой установлено, что несанкционированная свалка твердых бытовых отходов расположена на территории между селами Сосново-Озерское и Домна муниципального образования сельского поселения «Сосново-Озерское».
В связи с этим главе администрации внесено представление. По результатам его рассмотрения участок был очищен от мусора.
Фото: прокуратура Бурятии
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