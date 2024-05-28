В Курумкане начали строить поликлинику за миллиард

В селе Курумкан началось строительство новой поликлиники. Как сообщили в Минстрое Бурятии, она будет состоять из четырёх блоков, строительство планируют завершить в конце 2025 года. Подрядная организация уже демонтировала здания старой поликлиники, вырыла котлован и приступила к бетонным работам.«На данный момент подрядчик выполняет устройство бетонной подготовки под фундамент первого, второго и третьего корпусов поликлиники», - рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Объект будет включать в себя взрослую поликлинику на 250 посещений, детскую поликлинику на 45 посещений, серологическую и паразитологическую лаборатории, а также административное здание. По планам новое медицинское учреждение будет обслуживать население всего района.Как отметили в Минстрое, старое здание детской поликлиники было построено в 1960-х годах, а взрослой поликлиники— в начале 20 века.Фото: Минстрой Бурятии