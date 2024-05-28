Общество 28.05.2024 в 10:19

В Курумкане начали строить поликлинику за миллиард

Объект должны возвести к концу 2025 года
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Текст: Андрей Константинов
В Курумкане начали строить поликлинику за миллиард
В селе Курумкан началось строительство новой поликлиники. Как сообщили в Минстрое Бурятии, она будет состоять из четырёх блоков, строительство планируют завершить в конце 2025 года. Подрядная организация уже демонтировала здания старой поликлиники, вырыла котлован и приступила к бетонным работам.

«На данный момент подрядчик выполняет устройство бетонной подготовки под фундамент первого, второго и третьего корпусов поликлиники», - рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Объект будет включать в себя взрослую поликлинику на 250 посещений, детскую поликлинику на 45 посещений, серологическую и паразитологическую лаборатории, а также административное здание. По планам новое медицинское учреждение будет обслуживать население всего района.

Как отметили в Минстрое, старое здание детской поликлиники было построено в 1960-х годах, а взрослой поликлиники— в начале 20 века.

Фото: Минстрой Бурятии
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