Общество 28.05.2024 в 10:19

Старшеклассница из Бурятии стала победительницей Всероссийского научного конкурса

Она придумала эфирное масло для поддержания здоровья лошадей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Старшеклассница из Бурятии стала победительницей Всероссийского научного конкурса

Глафира Зайцева, ученица 10 класса физико-математической школы №56 из Улан-Удэ, стала победительницей Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в категории «Агропромышленные и биотехнологии», сообщили минобрнауки республики.

Ее проект посвящен получению эфирного масла из «Schizonepeta multifida» с целью поддержания и восстановления здоровья аборигенных лошадей бурятской породы.

Первый этап заключительного этапа конкурса в формате тестирования прошел 13 апреля в различных регионах России, а второй этап представлял собой индивидуальные онлайн-собеседования. 

Теперь Глафира в числе других победителей примет участие в образовательной программе «Большие вызовы», которая пройдет в «Сириусе» (Краснодарский край) с 1 по 24 июля 2024 года.

- Отборочные этапы были сложными, но интересными. Мне кажется, что у каждого человека присутствует волнение во время выступления. На региональном этапе вопросы экспертов оказались интересными, и благодаря ним я расширила круг знаний по теме. Самым сложным для меня оказался теоретический этап, так как я больше изучаю химию, а не биологию, которой было в тесте гораздо больше. Я потратила много времени на изучение возможных тем, я смотрела много видео и все конспектировала. Конечно, это было не зря, и я успешно прошла этот этап, чему была очень рада, - рассказывает Глафира.

- Самым волнительным моментом для меня в любом случае было финальное собеседование. После собеседования я лишь надеялась на возможное призовое место. Конечно, я была в шоке, когда узнала результаты, ведь совершенно не ожидала стать победителем. Я бесконечно благодарна всем людям, которые помогли мне придумать и реализовать проект, но также я, конечно, горжусь собой за проделанный путь, - поблагодарила всех за поддержку Глафира.

Конечно, успех Глафиры в конкурсе - вдохновляющий пример для молодых ученых и будущих исследователей.

Поздравляем!

 

Фото: ru.freepik.com

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