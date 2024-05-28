За последнюю неделю в Бурятии было стерилизовано 143 домашних животных

По просьбам жителей Бурятии была запущена акция льготной стерилизации собак и кошек, которая продлится до 31 мая.

За две недели акции больше всего стерилизаций было проведено в Селенгинском районе – 31 операция, меньше всего стерилизаций было проведено в Еравнинском районе – 4 операции за 2 недели, сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.



Чаще всего жители республики стерилизуют кошек – 93 операций, реже всего кобелей – 3 операции.



Как говорят эксперты, стерилизация - один из самых гуманных способов сократить численность бездомных животных. Важна стерилизация не только самих бездомных животных, но в первую очередь домашних, т.к. зачастую именно нежелательное потомство домашних животных и оказывается на улицах.



До 31 мая акцией льготной стерилизации можно воспользоваться в 8 районах Бурятии. В этот период стерилизовать своего питомца можно будет по цене расходных материалов. Стоимость операции для кошек составит 700 рублей, для котов — 500 рублей, для кобелей — 1000 рублей, для сук — 1150 рублей.



Бичурский район: 8(30133)42-4-13, 41-2-28

Заиграевский район: 8(30136)41-4-01

Джидинский район: 8(30134)41-8-31

Еравнинский район: 8(30135)21-2-83

Кижингинский район: 8(30141)32-9-78

Мухоршибирский район: 8(30143)21-2-76

Окинский район: 8(30150)51-3-88

Селенгинский район: 8(30145)44-4-11, 44-8-19

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