Общество 28.05.2024 в 10:37

За последнюю неделю в Бурятии было стерилизовано 143 домашних животных

Акция по льготной стерилизации продолжится до 31 мая
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
За последнюю неделю в Бурятии было стерилизовано 143 домашних животных

По просьбам жителей Бурятии была запущена акция льготной стерилизации собак и кошек, которая продлится до 31 мая.

За две недели акции больше всего стерилизаций было проведено в Селенгинском районе – 31 операция, меньше всего стерилизаций было проведено в Еравнинском районе – 4 операции за 2 недели, сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

Чаще всего жители республики стерилизуют кошек – 93 операций, реже всего кобелей – 3 операции.

Как говорят эксперты, стерилизация - один из самых гуманных способов сократить численность бездомных животных. Важна стерилизация не только самих бездомных животных, но в первую очередь домашних, т.к. зачастую именно нежелательное потомство домашних животных и оказывается на улицах.

До 31 мая акцией льготной стерилизации можно воспользоваться в 8 районах Бурятии. В этот период стерилизовать своего питомца можно будет по цене расходных материалов. Стоимость операции для кошек составит 700 рублей, для котов — 500 рублей, для кобелей — 1000 рублей, для сук — 1150 рублей.


Бичурский район: 8(30133)42-4-13, 41-2-28
Заиграевский район: 8(30136)41-4-01
Джидинский район: 8(30134)41-8-31
Еравнинский район: 8(30135)21-2-83
Кижингинский район: 8(30141)32-9-78
Мухоршибирский район: 8(30143)21-2-76
Окинский район: 8(30150)51-3-88
Селенгинский район: 8(30145)44-4-11, 44-8-19

 

Фото: Номер один

Все новости

В парке «Мемориал Победы» возводят амфитеатр
28.05.2024 в 11:26
Осужденный в Бурятии пришел на отработку под «кайфом»
28.05.2024 в 11:14
В Тункинском районе Бурятии простятся с погибшим на СВО земляком
28.05.2024 в 10:53
Бурятия налаживает отношения с Каракалпакстаном
28.05.2024 в 10:39
За последнюю неделю в Бурятии было стерилизовано 143 домашних животных
28.05.2024 в 10:37
В Курумкане начали строить поликлинику за миллиард
28.05.2024 в 10:19
Старшеклассница из Бурятии стала победительницей Всероссийского научного конкурса
28.05.2024 в 10:19
Свалку в Бурятии убрали лишь после вмешательства прокуратуры
28.05.2024 в 10:12
В Улан-Удэ иностранца оштрафовали за поддельные права
28.05.2024 в 09:50
В Бурятии полицейский поплатился за китаянку
28.05.2024 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
В парке «Мемориал Победы» возводят амфитеатр
В этом году благоустроят правую часть парка
28.05.2024 в 11:26
Осужденный в Бурятии пришел на отработку под «кайфом»
Думать о своем поведении он снова отправится в колонию
28.05.2024 в 11:14
В Тункинском районе Бурятии простятся с погибшим на СВО земляком
Гвардии лейтенант Баир Ахухаев был внуком ветерана Великой Отечественной войны
28.05.2024 в 10:53
В Курумкане начали строить поликлинику за миллиард
Объект должны возвести к концу 2025 года
28.05.2024 в 10:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru