В Тункинском районе Бурятии простятся с погибшим на СВО земляком

29 мая в улусе Шанай Тункинского района Бурятии пройдет прощание с Баиром Ахухаевым. Он погиб 13 мая в ходе спецоперации.Как сообщил вайбер-чат «Тунка-инфо.24/7», Баир Ахухаев родился 21 декабря 1971 года в селе Кырен. Он был внуком ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Лудыпа Ахухаева.После окончания Кыренской средней школы Баир служил в рядах Советской армии. Окончил военный институт железнодорожных войск и военных сообщений в Петергофе (г. Санкт-Петербург). Служил в железнодорожном батальоне в Улан-Удэ.До участия в спецоперации работал на вахтах.«Баир был отзывчивым, открытым, дружелюбным, веселым, щедрым человеком, который всегда старался помочь всем. У товарищей по службе пользовался авторитетом. В сердцах родных и близких он останется любящим сыном, мужем, отцом, братом и дядей. Баир принял решение и отправился в зону СВО в 2023 году. Все это время находился на передовых позициях», - рассказали в чате.Гвардии лейтенант, командир мотострелкового взвода Баир Ахухаев за отвагу и героизм посмертно награжден орденом Мужества.Фото: «Тунка-инфо.24/7»