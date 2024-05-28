Общество 28.05.2024 в 10:53

В Тункинском районе Бурятии простятся с погибшим на СВО земляком

Гвардии лейтенант Баир Ахухаев был внуком ветерана Великой Отечественной войны
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Текст: Андрей Константинов
В Тункинском районе Бурятии простятся с погибшим на СВО земляком
29 мая в улусе Шанай Тункинского района Бурятии пройдет прощание с Баиром Ахухаевым. Он погиб 13 мая в ходе спецоперации.

Как сообщил вайбер-чат «Тунка-инфо.24/7», Баир Ахухаев родился 21 декабря 1971 года в селе Кырен. Он был внуком ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Лудыпа Ахухаева.

После окончания Кыренской средней школы Баир служил в рядах Советской армии. Окончил военный институт железнодорожных войск и военных сообщений в Петергофе (г. Санкт-Петербург). Служил в железнодорожном батальоне в Улан-Удэ.

До участия в спецоперации работал на вахтах.

«Баир был отзывчивым, открытым, дружелюбным, веселым, щедрым человеком, который всегда старался помочь всем. У товарищей по службе пользовался авторитетом. В сердцах родных и близких он останется любящим сыном, мужем, отцом, братом и дядей. Баир принял решение и отправился в зону СВО в 2023 году. Все это время находился на передовых позициях», - рассказали в чате.

Гвардии лейтенант, командир мотострелкового взвода Баир Ахухаев за отвагу и героизм посмертно награжден орденом Мужества.

Фото: «Тунка-инфо.24/7»
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