Осужденный в Бурятии пришел на отработку под «кайфом»

Осужденный в Бурятии пришел на исправительные работы под наркотическим опьянением. В связи с этим он снова отправится в колонию и проведет там больше года.

Как рассказали в пресс-службе Гусиноозерского городского суда, в июне 2023 года мужчине, осужденному за незаконный оборот наркотических средств, неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена на принудительные работы. Спустя месяц он прибыл в исправительный центр для отработки и исправно трудился там почти восемь месяцев. Однако в феврале 2024 года прибыл на отработку в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование.

- В связи с этим осужденный был признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, за что Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ заменил ему неотбытую часть наказания на реальное лишение свободы. На оставшийся срок 1 год 2 месяца 13 дней осужденный вернётся в исправительную колонию общего режима, - прокомментировали в суде Гусиноозерска.

В ведомстве также добавили, что осужденный попытался оспорить принятое судебное решение, однако Верховный суд Бурятии счел его доводы несостоятельными.

Фото: loon.site