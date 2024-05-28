В парке «Мемориал Победы» возводят амфитеатр

В Улан-Удэ продолжается благоустройство будущего парка "Мемориал Победы". Строители завершили бетонирование основания объекта и приступили к армированию и возведению стен. Параллельно в верхней части парка идет укладка тротуара. Всего будет благоустроено более полутора километров новых дорожек с тремя видами тротуарного покрытия.

– Ход работ идет по графику. На месте со всеми задействованными структурами и подрядчиком отрабатываем вопросы, которые возникают в ходе строительства, чтобы создать привлекательные, комфортных городские пространства, – сказал первый заммэра по развитию инфраструктуры города Сергей Гашев во время еженедельного выездного совещания.

В этом году обустраивают правую сторону парка, в 2025 приступят к левой части.





С правой стороны парка будет пруд с мостиком, амфитеатр и ротонда для проведения различных мероприятий. С левой – смотровая площадка «Парящий мост», стела «Город трудовой доблести».

Помимо этого, здесь проведут дополнительное озеленение территории, установят новое освещение и систему видеонаблюдения.

Парк «Мемориал Победы» благоустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: скриншот видео, мэрия Улан-Удэ