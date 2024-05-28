В Бурятии стартовала «горячая линия» по вопросам качества туристских услуг

С 27 мая Роспотребнадзор Бурятии организовал «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг в связи с наступлением сезона массового отдыха.

Граждане могут обратиться на «горячую линию» и задать интересующие вопросы по телефону: 8(3012)37-15-30 в рабочие дни с 08.30 до 17.30.

Работа «горячей линии» продлится до 07 июня.

Кроме того, можно обратиться в Единый консультационный центр Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в круглосуточном режиме по телефону «горячей» линии: 8 800 555-49-43.

Фото: Номер один