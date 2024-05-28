В Бурятии дороги «убили» передвижной флюорограф

Жители поселка Кумора в Северо-Байкальском районе Бурятии не смогли пройти флюорографию. Как сообщили сельчане в вайбер-чате «Северобайкалье-инфо.24/7», 25 мая к ним приехал передвижной флюорограф, однако он оказался неисправен. Из-за этого всех собравшихся на обследование жителей распустили по домам.Как пояснил главврач Нижнеангарской центральной районной больницы, причина случившегося инцидента, судя по всему, кроется в местных дорогах.«Техника видимо не прошла испытание нашими дорогами. Медицинское оборудование требует более щадящей транспортировки», - пояснил главврач.Жителям Куморы пообещали, что флюорограф к ним оправят снова после ремонта.Фото: пресс-служба правительства Бурятии