Общество 28.05.2024 в 11:59

Жителю Бурятии разрешили не выплачивать банку долги по кредиту

Суд признал договор недействительным  
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Текст: Елена Кокорина
Жителю Бурятии разрешили не выплачивать банку долги по кредиту

Кредит, оформленный жителем Бурятии под воздействием убеждений мошенников, был признан недействительным, а задолженность по данному кредитному договору аннулирована.

Как рассказали в пресс-службе Верховного суда, мужчине позвонил неизвестный представившийся сотрудником службы безопасности Центрального банка РФ. Он сообщил о попытках злоумышленников оформить на его имя кредит и с целью пресечения незаконных действий предложил сотрудничать со специалистом Центробанка . Мужчина выполнил все условия, в результате чего мошенником был получен дистанционный доступ к его мобильному, установлено приложение банка на его телефон и от его имени оформлен кредитный договор. Поступившие денежные средства сразу были перечислены на счет третьего лица.

- Обратившись в суд, истец попросил признать кредитный договор, заключенный с банком недействительным. Решением районного суда его исковые требования удовлетворены, а задолженность по данному кредитному договору была аннулирована, - комментируют в суде республики.

Между тем, банк, не согласившись с решением суда, просит отменить решение суда первой инстанции, указывая на то, что истцом самостоятельно был оформлен кредит через онлайн сервис банка после поступления соответствующего заявления, в котором было указано согласие на направление СМС-сообщения с кодами.

Однако Верховный суд пришел к выводу, что возможность использования услуги системы электронных платежей с целью хищения денежных средств со счетов клиентов банка, может расцениваться как недостаток предоставляемой банком услуги.

- Банк может истребовать переведенные им денежные средства с третьего лица, на счет которого они были переведены. Заключение договора в результате мошеннических действий является неправомерным действием, посягающим на интересы лица, не подписывавшего соответствующий договор. Повышенных мер предосторожности при переводе денег на счет третьего лица, только что полученных и оформленных путем дистанционного заключения кредитного договора, банком предпринято не было, - подчеркнули в Верховном суде республики.

Фото: Номер один

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кредиты мошенники банк суд

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