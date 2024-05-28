Волонтерский центр в Улан-Удэ ищет срочно помощников

Волонтерский центр в Улан-Удэ «Бурятия Мы Вместе» приглашает всех неравнодушных жителей Бурятии помочь в пошиве одеял-невидимок.

- Волонтерами могут все желающие – студенты, работающие, пенсионеры. Для нас важны каждые руки. Сейчас из-за большого количества заказов срочно нужны помощники на сборку одеял-невидимок. Очень нужны швеи, - рассказывает организатор волонтерского центра Ольга Ангабаева.

Волонтерский центр «Бурятия Мы Вместе» занимается пошивом: покрывал невидимок, тактических носилок, эвакуационных строп, балаклав, подшлемников, нижнего белья в госпиталя под аппарат Илизарова и т.п.





Также мужчины - волонтёры изготавливают на 3Д-принтерах некоторые запчасти и полезные бытовые мелочи. Кроме этого, центр занимается сваркой окопных печей, тактических крюков-кошек.

Участники СВО также могут прийти в центр, где они могут получить необходимые вещи.

Напомним, в декабре 2023 года волонтерский центр «Бурятия Мы вместе» стал победителем премии «Звезда Дальнего Востока», организованной Юрием Петровичем Трутневым. Ольга Ангабаева победила в номинации «Волонтерство».

АНО «Волонтерский центр «Бурятия - мы вместе» находится в Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63, офис 3 (2 этаж).

Все справки по тел.: 8(9025)383303 или у админа канала центра (https://t.me/lelikang).

Телеграм-канал волонтерского центра «Бурятия - мы вместе»: https://t.me/burmyvmeste

Фото: скриншот фото, волонтерский центр "Бурятия - мы вместе"