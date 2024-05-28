Общество 28.05.2024 в 12:29

Волонтерский центр в Улан-Удэ ищет срочно помощников

Из-за большого количества заказов нужны помощники на сборку одеял-невидимок
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Волонтерский центр в Улан-Удэ ищет срочно помощников

Волонтерский центр в Улан-Удэ «Бурятия Мы Вместе» приглашает всех неравнодушных жителей Бурятии помочь в пошиве одеял-невидимок.

- Волонтерами могут все желающие – студенты, работающие, пенсионеры. Для нас важны каждые руки. Сейчас из-за большого количества заказов срочно нужны помощники на сборку одеял-невидимок. Очень нужны швеи, - рассказывает организатор волонтерского центра Ольга Ангабаева.

Волонтерский центр «Бурятия Мы Вместе» занимается пошивом: покрывал невидимок, тактических носилок, эвакуационных строп, балаклав, подшлемников, нижнего белья в госпиталя под аппарат Илизарова и т.п.


Также мужчины - волонтёры изготавливают на 3Д-принтерах некоторые запчасти и полезные бытовые мелочи. Кроме этого, центр занимается сваркой окопных печей, тактических крюков-кошек.

Участники СВО также могут прийти в центр, где они могут получить необходимые вещи.

Напомним, в декабре 2023 года волонтерский центр «Бурятия Мы вместе» стал победителем премии «Звезда Дальнего Востока», организованной Юрием Петровичем Трутневым. Ольга Ангабаева победила в номинации «Волонтерство».

АНО «Волонтерский центр «Бурятия - мы вместе» находится в Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63, офис 3 (2 этаж).

Все справки по тел.: 8(9025)383303 или у админа канала центра (https://t.me/lelikang).

Телеграм-канал волонтерского центра «Бурятия - мы вместе»: https://t.me/burmyvmeste

 

Фото: скриншот фото, волонтерский центр "Бурятия - мы вместе"

Все новости

Предприниматели Бурятии могут найти партнеров из Узбекистана
28.05.2024 в 12:55
Житель Улан-Удэ выплатил 400 тысяч, чтобы выехать за границу
28.05.2024 в 12:35
Волонтерский центр в Улан-Удэ ищет срочно помощников
28.05.2024 в 12:29
В Бурятии дороги «убили» передвижной флюорограф
28.05.2024 в 12:00
Жителю Бурятии разрешили не выплачивать банку долги по кредиту
28.05.2024 в 11:59
Забайкальское горнорудное предприятие ищет сотрудников
28.05.2024 в 11:46
В Бурятии стартовала «горячая линия» по вопросам качества туристских услуг
28.05.2024 в 11:45
В парке «Мемориал Победы» возводят амфитеатр
28.05.2024 в 11:26
Осужденный в Бурятии пришел на отработку под «кайфом»
28.05.2024 в 11:14
В Тункинском районе Бурятии простятся с погибшим на СВО земляком
28.05.2024 в 10:53
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
Житель Улан-Удэ выплатил 400 тысяч, чтобы выехать за границу
Такой долг по алиментам мужчина накопил за несколько лет
28.05.2024 в 12:35
В Бурятии дороги «убили» передвижной флюорограф
В результате жители поселка остались без обследования
28.05.2024 в 12:00
Жителю Бурятии разрешили не выплачивать банку долги по кредиту
Суд признал договор недействительным  
28.05.2024 в 11:59
В Бурятии стартовала «горячая линия» по вопросам качества туристских услуг
Интересующий вопрос можно задать до 7 июня
28.05.2024 в 11:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru