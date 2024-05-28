Житель Улан-Удэ выплатил 400 тысяч, чтобы выехать за границу

В Бурятии судебные приставы добились погашения крупной задолженности по алиментам. Благодаря принятым мерам 43-летний улан-удэнец уплатил долг перед своим сыном, который «копил» несколько лет.Как рассказали в УФССП по РБ, по решению суда мужчина должен был ежемесячно выплачивать своему сыну алименты в размере 5000 рублей. Однако, свои родительские обязанности отец долгое время игнорировал.«В 2022 году в рамках исполнительного производства должника пришлось объявить в розыск. После того, как было установлено его местонахождение, судебные приставы применили к нему комплексные меры принудительного характера. К этому моменту задолженность по алиментам, с учетом индексации, достигла 400 тысяч рублей», - рассказали в Службе судебных приставов.Решающую роль сыграл запрет на выезд за пределы России. Чтобы снять его, мужчина полностью погасил всю задолженность.Как отметили в УФССП по РБ, ограничение в праве выезда за пределы России выносится, если задолженность по алиментам составляет свыше 10 тысяч рублей, а исполнительное производство находится на исполнении более 2 месяцев.Фото: «Номер один»