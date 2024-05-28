Общество 28.05.2024 в 12:35

Житель Улан-Удэ выплатил 400 тысяч, чтобы выехать за границу

Такой долг по алиментам мужчина накопил за несколько лет
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ выплатил 400 тысяч, чтобы выехать за границу
В Бурятии судебные приставы добились погашения крупной задолженности по алиментам. Благодаря принятым мерам 43-летний улан-удэнец уплатил долг перед своим сыном, который «копил» несколько лет.

Как рассказали в УФССП по РБ, по решению суда мужчина должен был ежемесячно выплачивать своему сыну алименты в размере 5000 рублей. Однако, свои родительские обязанности отец долгое время игнорировал.
 
«В 2022 году в рамках исполнительного производства должника пришлось объявить в розыск. После того, как было установлено его местонахождение, судебные приставы применили к нему комплексные меры принудительного характера. К этому моменту задолженность по алиментам, с учетом индексации, достигла 400 тысяч рублей», - рассказали в Службе судебных приставов.
 
Решающую роль сыграл запрет на выезд за пределы России. Чтобы снять его, мужчина полностью погасил всю задолженность.
 
Как отметили в УФССП по РБ, ограничение в праве выезда за пределы России выносится, если задолженность по алиментам составляет свыше 10 тысяч рублей, а исполнительное производство находится на исполнении более 2 месяцев.

Фото: «Номер один»
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