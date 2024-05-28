Для жителей Бурятии пройдет прием в службе судебных приставов

В этот четверг, 30 мая, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по республике Бурятия Константин Александрович Щукин и заместитель прокурора республики Бурятия Светлана Николаевна Козлова проведут совместный прием граждан по вопросам исполнительного производства.

Жители Бурятии, в том числе, смогут обратиться к представителям двух ведомств с вопросами по взысканию алиментов.

Прием будет проходить 30 мая 2024 года с 11. 00 в управлении Федеральной службы судебных приставов по республике Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 5, строение 1.

Для записи на прием необходимо обратиться по телефону 8 (3012) 28-94-00.





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