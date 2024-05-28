Инвалид в Бурятии добилась выделения отдельной жилплощади

Районную администрацию в Бурятии обязали предоставить жилье инвалиду. Женщина страдает тяжелым заболеванием, при котором совместное проживание в одной квартире с другими гражданами невозможно. Опекун инвалида обратилась в суд с иском к администрации сельского поселения Иволгинского района с требованием выделить своей подопечной отдельное жилье.

- В обоснование своих требований опекун указала, что жительница Иволгинского района является инвалидом первой группы и страдает заболеванием, включенным в Перечень тяжелых форм, при которых возможности совместно проживать с другими гражданами в одной квартире нет. До настоящего времени отдельным жилым помещением она обеспечена не была, поэтому опекун считает, что Администрация сельского поселения обязана предоставить вне очереди по договору социального найма отдельное благоустроенное жилье, отвечающее всем установленным требованиям, - комментируют в пресс-службе Иволгинского суда.

Представитель сельской администрации на судебное заседание не явился, но обстоятельства того, что инвалид действительно нуждается в отдельном жилом помещении не опровергнул.

- Поскольку настоящий спор связан с реализацией прав человека нуждающегося в особой поддержке государства, а также, учитывая, что женщина не обеспечена отдельным жильем, суд пришел к выводу что она имеет право на внеочередное предоставление жилого помещения и удовлетворил требования опекуна, - добавили в Иволгинском суде.

Фото: Номер один