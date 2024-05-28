Общество 28.05.2024 в 13:24

За два года Бурятия восстановила более 80 объектов жилой и социальной инфраструктуры в ДНР

Среди них -  детские сады, школы, дороги, игровые площадки и жилые дома
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Текст: Служба информации "Номер один"
За два года Бурятия восстановила более 80 объектов жилой и социальной инфраструктуры в ДНР

С начала восстановительных работ в подшефном регионе (Старобешевский район ДНР) Бурятия отремонтировала 85 объектов. Среди них детские сады, школы, дороги, игровые площадки и жилые дома. Большое внимание было уделено именно объектам коммунальной инфраструктуры, сообщили в управлении капитального строительства Бурятии.

На этом работы не заканчиваются и уже разработан план до 2030 года. Сотрудники управления капстроительства Бурятии в Старобешевском районе работают постоянно.

С 2022 года Бурятия помогает восстанавливать Старобешевский район Донецкой Народной Республики. За три года строители восстановили множество пострадавших от обстрела объектов и отремонтировали важные сооружения, ремонт которых не проводился долгое время. Школы, детские сады, жилые дома и водоводы не ремонтировались с момента постройки, а это середина прошлого века.

На восстановление привлекаются как местные подрядные организации, так и с республики Бурятия.


К примеру, в посёлке Старобешево подрядная организация из Бурятии сейчас ремонтирует водопровод. До недавнего времени трубы были сильно повреждены и протекали. Подрядчик заверяет, что уже в июне водовод будет отремонтирован, и жители поселка смогут пользоваться водой без ограничений.

- Мы ремонтируем четыре линии водоснабжения. Общая протяженность труб около 5 км. Ремонт проходит по улицам Шорса, Школьная и вдоль Донецкого проспекта», - рассказал бригадир компании «Сибстроймеханизация» Иннокентий Степанов.

Кроме этого, работа усложняется тем, что в районе отсутствуют схемы расположения сетей. Строители вынуждены самостоятельно проводить исследования, что может влиять на сроки сдачи объектов. Тем не менее, в большинстве случаев работу удаётся выполнить в кратчайшие сроки.

Строителям приходится работать в сложных условиях, ведь военные действия, даже на освобожденных территориях не прекращаются. Так, в селе Кумачово в конце прошлого года от ракетного обстрела пострадало здание местной школы, а именно угол верхнего этажа. В срочном порядке специалисты управления капитального строительства приступили к мероприятиям по восстановлению здания и на сегодняшний день школа почти готова.

«Строители восстановили поврежденную часть здания, отремонтировали всю кровлю, заменили окна и провели внутреннюю отделку. Также ремонт позволит обновить объект по современным стандартам. Ведь пострадавший корпус школы был построен почти 90 лет назад», - отметил начальник управления капстроительства Бурятии Анатолий Урбанов.


В этом году на средства из бюджета Бурятии построили пять детских площадок, отремонтировали кооперативное здание, две скважины, уличное освещение и восстановили кровлю двух многоквартирных домов.

В скором времени специалисты начнут ремонт школы в селе Марьяновка, а также спортивного комплекса «Колос» в посёлке Старобешево. До 2030 года в Старобешевском районе также планируется ремонт школ, детских садов и объектов водоснабжения.

 

Фото: Управление капитального строительства Бурятии

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