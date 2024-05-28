Общество 28.05.2024 в 13:39

В Бурятии завершается ремонт Закаменской районной больницы

В большинстве помещений уже проведены отделочные работы
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии завершается ремонт Закаменской районной больницы

В Бурятии подходит к концу ремонт Закаменской районной больницы. В июне завершится капитальный ремонт стационара и фасада районной поликлиники Закаменской ЦРБ.

Ход строительных работ осмотрели представители строительного контроля управления капитального строительства РБ, главный врач Константин Эрдынеев и руководители подрядной строительной организации «Базис Групп».




Ремонт завершен на 99%, в большинстве помещений уже проведены отделочные работы.

- Сейчас завершается ремонт первого этажа, на котором располагается приёмно-диагностическое отделение. На втором этаже проходит ремонт отделения реанимации и интенсивной терапии. На третьем этаже — операционного блока, - сообщили в минздраве Бурятии.

Отметим, что внутри здания стационара еще никогда не проводился капитальный ремонт. Был осуществлен ремонт только фасада и крыши здания, которое построено в 1965 году.

Ремонт проходит в рамках реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

 

Фото: минздрав Бурятии

Все новости

Аэропорт Улан-Удэ приглашает студентов на практику и на работу
28.05.2024 в 14:08
Команда студентов от БГУ выиграла грант на проведение фестиваля
28.05.2024 в 13:54
В Улан-Удэ пропал молодой человек, страдающий хроническим заболеванием
28.05.2024 в 13:51
В Бурятии завершается ремонт Закаменской районной больницы
28.05.2024 в 13:39
За два года Бурятия восстановила более 80 объектов жилой и социальной инфраструктуры в ДНР
28.05.2024 в 13:24
Инвалид в Бурятии добилась выделения отдельной жилплощади
28.05.2024 в 13:13
Для жителей Бурятии пройдет прием в службе судебных приставов
28.05.2024 в 13:05
Предприниматели Бурятии могут найти партнеров из Узбекистана
28.05.2024 в 12:55
Житель Улан-Удэ выплатил 400 тысяч, чтобы выехать за границу
28.05.2024 в 12:35
Волонтерский центр в Улан-Удэ ищет срочно помощников
28.05.2024 в 12:29
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
Аэропорт Улан-Удэ приглашает студентов на практику и на работу
Помощь нужна на все летние месяцы
28.05.2024 в 14:08
Команда студентов от БГУ выиграла грант на проведение фестиваля
Сумма поддержки составит 300 тыс. рублей
28.05.2024 в 13:54
За два года Бурятия восстановила более 80 объектов жилой и социальной инфраструктуры в ДНР
Среди них -  детские сады, школы, дороги, игровые площадки и жилые дома
28.05.2024 в 13:24
Инвалид в Бурятии добилась выделения отдельной жилплощади
Права женщины пришлось отстаивать в суде
28.05.2024 в 13:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru