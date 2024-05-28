В Бурятии завершается ремонт Закаменской районной больницы

В Бурятии подходит к концу ремонт Закаменской районной больницы. В июне завершится капитальный ремонт стационара и фасада районной поликлиники Закаменской ЦРБ.

Ход строительных работ осмотрели представители строительного контроля управления капитального строительства РБ, главный врач Константин Эрдынеев и руководители подрядной строительной организации «Базис Групп».













Ремонт завершен на 99%, в большинстве помещений уже проведены отделочные работы.

- Сейчас завершается ремонт первого этажа, на котором располагается приёмно-диагностическое отделение. На втором этаже проходит ремонт отделения реанимации и интенсивной терапии. На третьем этаже — операционного блока, - сообщили в минздраве Бурятии.

Отметим, что внутри здания стационара еще никогда не проводился капитальный ремонт. Был осуществлен ремонт только фасада и крыши здания, которое построено в 1965 году.

Ремонт проходит в рамках реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Фото: минздрав Бурятии