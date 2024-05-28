Команда студентов от БГУ выиграла грант на проведение фестиваля

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова выиграл грант на Всероссийском конкурсе «Росмолодёжь».

- Студенческий спортивный клуб «Байкальские волки» университета получит 300 тысяч рублей на реализацию фестиваля студенческого спорта «Спортивное поколение», - сообщили в минспорта РБ.

Всего на конкурс было подано 2575 заявок от 285 учебных заведений. В число победителей попало 160 вузов из 62 субъектов России.

Напомним, конкурс «Росмолодежь» включал в себя 18 номинаций, в нем могли участвовать люди от 14 до 35 лет включительно. Организатор конкурса - Федеральное агентство по делам молодёжи.

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов, новых вершин в спорте и творчестве!

Фото: Номер один