Общество 28.05.2024 в 13:54
Команда студентов от БГУ выиграла грант на проведение фестиваля
Сумма поддержки составит 300 тыс. рублей
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова выиграл грант на Всероссийском конкурсе «Росмолодёжь».
- Студенческий спортивный клуб «Байкальские волки» университета получит 300 тысяч рублей на реализацию фестиваля студенческого спорта «Спортивное поколение», - сообщили в минспорта РБ.
Всего на конкурс было подано 2575 заявок от 285 учебных заведений. В число победителей попало 160 вузов из 62 субъектов России.
Напомним, конкурс «Росмолодежь» включал в себя 18 номинаций, в нем могли участвовать люди от 14 до 35 лет включительно. Организатор конкурса - Федеральное агентство по делам молодёжи.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов, новых вершин в спорте и творчестве!
Фото: Номер один