Аэропорт Улан-Удэ приглашает студентов на практику и на работу

Активные студенты проходят сейчас практику в улан-удэнском аэропорту «Байкал» и даже устраиваются на лето на работу. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев в телеграм канале аэропорта.

- Александр сейчас учится в Монголии, но лето проводит на родине и вот решил не терять время. Саша в Улан-Баторе активно помогал авиакомпании «Хунну Эйр» и я рад, что этим летом он продолжит работу в гражданской авиации и приложит свои силы в нашем аэропорту «Байкал», - рассказал Дмитрий Гармаев об одном из практикантов.

Он добавил, что аэропорт приглашает студентов на практику и на работу на летний сезон.

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