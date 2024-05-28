Общество 28.05.2024 в 14:40

Более половины мотоциклистов в Бурятии оказались нарушителями

Проверку водителей устроили местные ГАИшники
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Текст: Елена Кокорина
Более половины мотоциклистов в Бурятии оказались нарушителями

С 13 по 22 мая в Бурятии прошла масштабная проверка водителей мототранспорта. Как сообщили в МВД республики, более половины из всех проверенных оказались нарушителями.

Всего в указанный период сотрудниками подразделений ГИБДД проверено около 550 единиц мототранспорта. В отношении водителей, допустивших нарушения ПДД, было составлено 284 административных материала.

- За управление транспортным средством в состоянии опьянения были задержаны 26 мотоциклистов, 59 человек оказались без прав, 88 водителей и их пассажиров – без шлема, - комментируют в МВД Бурятии.

В ведомстве также рассказали, что с начала года с участием мототранспорта зарегистрировано 48 ДТП. В результате этих аварий один человек погиб и 39 ранены. Среди них есть также 15 несовершеннолетних.

В ГАИ республики напоминают, что мототранспорт является источником повышенной опасности.

- Нельзя управлять мотоциклом или мопедом без навыков вождения и не имея водительских прав. Езда на них должна осуществляться с обязательным использованием шлема и защитной экипировки, - подчеркнули в ведомстве.

Фото: Номер один

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мотоцикл ГАИ проверка нарушители шлем пдд

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