В Курумканском районе Бурятии приступили к устройству пролетных строений на новом мосту

В Курумканском районе продолжается капитальный ремонт моста через реку Гарга на автодороге Могойто – Майский.

- На сегодня подрядчиком проведены работы по возведению временного моста, устройству опор. Ведутся работы по возведению пролетного строения, покраске ригелей, антисептирование поперечных брусьев, демонтажу монтажных площадок, - сообщил минтранс Бурятии.













Стоимость объекта составляет более 106 млн рублей.

В ближайшее время строители приступят к забивке свай, монтажу береговых пролетных строений. Также будут проведены работы по устройству водоотвода, укрепление габионами, дорожной одежды на подходах к мосту.

Дорога, на которой расположен мост, соединяет населенные пункты Арзгун и Майский с районным центром, поэтому обеспечение проезда очень важно для местных жителей.

На объекте работают 8 человек, 7 единиц техники. Длина нового моста составит 88,7 метров. Ремонт моста завершится до конца 2024 года.

Фото: администрация Курумканского района