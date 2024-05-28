Общество 28.05.2024 в 15:10

В Улан-Удэ отремонтируют крупнейшую городскую сливную станцию

Ремонт начнется с 3 июня
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ отремонтируют крупнейшую городскую сливную станцию

Специалисты улан-удэнского «Водоканала» приступят к ремонту сливной станции жидких бытовых отходов, расположенной в Советском районе г.Улан-Удэ.

Здесь будет заменена приемная емкость, а также выполнены работы по ремонту подъездных путей к точкам слива. Объем работ достаточно масштабный, в связи с этим было принято решение организовать альтернативную точку приема автотранспорта, занимающегося перевозкой ЖБО. Такая точка слива будет расположена также на территории канализационной насосной станции №1.

- Перевозчики не меняют маршрут движения. Приемка жидких бытовых отходов остается на прежнем месте. Единственное, возможны небольшие очереди к сливной точке. Ремонт сливной станции позволит обеспечить её безаварийную работу и бесперебойную работу приемного коллектора, - рассказал и.о заместителя главного инженера МУП «Водоканал» Антон Княжев.

Ориентировочно, работы планируют завершить к 8 июня.

Напомним, в столице Бурятии действует пять оборудованных точек по приёму жидких бытовых отходов, которые обслуживает городской «Водоканал».

Телефон горячей линии МУП «Водоканал» 44-00-00, 44-10-33.

 

Фото: МУП «Водоканал»

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