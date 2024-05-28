Общество 28.05.2024 в 15:16

Заработав 200 тысяч, жительница Бурятии потеряла около 3 млн рублей

Пожилая женщина стала очередной жертвой мошенников
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Заработав 200 тысяч, жительница Бурятии потеряла около 3 млн рублей

В Муйском районе на удочку аферистов попали родственницы – 71-летняя пенсионерка и её дочь. Причиненный ущерб составил более 2,7 миллионов рублей. Заявление о произошедшем поступило в полицию вчера, 27 мая, сообщили в МВД республики.

- Пожилая женщина рассказала, что в интернете наткнулась, как ей казалось, на выгодный инвестпроект и созвонилась с менеджером компании. Далее последовали подробный разговор в одном из мессенджеров и первая внесенная сумма – 100 долларов (более 9 тысяч рублей). За сельчанкой сразу закрепили трейдера, - комментируют в МВД республики.

Вскоре женщина получила свою первую прибыль, которая составила 700 рублей за пару дней. Вложенные средства ей вернули. По предложению консультанта пенсионерка стала переводить ещё суммы, активно включившись в новую деятельность, и скачала на телефон рекомендованные для работы приложения. Периодически ей возвращался «заработок».

- Однако после внесения на указанные реквизиты уже более 550 тысяч рублей, её личный кабинет оказался «заблокирован». Сотрудники фирмы объяснили ситуацию изменением законодательства и предупредили о невозможности в дальнейшем самостоятельно выводить деньги. Для вывода потребовалось «доверенное лицо», которым выступила дочь пожилой гражданки. После общения с работником компании она взяла четыре кредита и оформила кредитную карту на общую сумму свыше 2,3 миллионов рублей. Деньги перевела матери, а та – прямиком мошенникам, - рассказали в МВД.

Женщины поняли обман только тогда, когда трейдер сказал о необходимости внесения еще одного миллиона рублей для работы личного кабинета. В итоге, заработанные 200 тысяч оказались лишь приманкой, чтобы выудить с женщин 2,7 млн рублей.

По словам пожилой сельчанки, ранее она слышала о мошенничествах, читала тематические статьи в местной газете и смотрела предупредительные ролики в СМИ, но, тем не менее, попалась на уловки злоумышленников.

Фото: loon.site

 

 

Теги
мошенники кредиты обман интернет

Все новости

Житель Бурятии променял золото на колбасу
28.05.2024 в 15:53
В Бурятии состоится VIII Республиканская летняя Спартакиада пенсионеров
28.05.2024 в 15:45
К 1 сентября в поселке Иволгинск откроется детский сад
28.05.2024 в 15:23
Заработав 200 тысяч, жительница Бурятии потеряла около 3 млн рублей
28.05.2024 в 15:16
В Улан-Удэ отремонтируют крупнейшую городскую сливную станцию
28.05.2024 в 15:10
«Пятёрочка» подтвердила свое желание зайти в Бурятию
28.05.2024 в 15:07
В Курумканском районе Бурятии приступили к устройству пролетных строений на новом мосту
28.05.2024 в 14:51
Более половины мотоциклистов в Бурятии оказались нарушителями
28.05.2024 в 14:40
Аэропорт Улан-Удэ приглашает студентов на практику и на работу
28.05.2024 в 14:08
Команда студентов от БГУ выиграла грант на проведение фестиваля
28.05.2024 в 13:54
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
Житель Бурятии променял золото на колбасу
Бывший старатель стал уникальным мясным мастером
28.05.2024 в 15:53
К 1 сентября в поселке Иволгинск откроется детский сад
Осталось только благоустроить прилегающую территорию и завершить отделочные работы
28.05.2024 в 15:23
В Улан-Удэ отремонтируют крупнейшую городскую сливную станцию
Ремонт начнется с 3 июня
28.05.2024 в 15:10
В Курумканском районе Бурятии приступили к устройству пролетных строений на новом мосту
Мост расположен на трассе, соединяющей поселки Арзгун и Майский с районным центром - селом Курумкан
28.05.2024 в 14:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru