Заработав 200 тысяч, жительница Бурятии потеряла около 3 млн рублей

В Муйском районе на удочку аферистов попали родственницы – 71-летняя пенсионерка и её дочь. Причиненный ущерб составил более 2,7 миллионов рублей. Заявление о произошедшем поступило в полицию вчера, 27 мая, сообщили в МВД республики.

- Пожилая женщина рассказала, что в интернете наткнулась, как ей казалось, на выгодный инвестпроект и созвонилась с менеджером компании. Далее последовали подробный разговор в одном из мессенджеров и первая внесенная сумма – 100 долларов (более 9 тысяч рублей). За сельчанкой сразу закрепили трейдера, - комментируют в МВД республики.

Вскоре женщина получила свою первую прибыль, которая составила 700 рублей за пару дней. Вложенные средства ей вернули. По предложению консультанта пенсионерка стала переводить ещё суммы, активно включившись в новую деятельность, и скачала на телефон рекомендованные для работы приложения. Периодически ей возвращался «заработок».

- Однако после внесения на указанные реквизиты уже более 550 тысяч рублей, её личный кабинет оказался «заблокирован». Сотрудники фирмы объяснили ситуацию изменением законодательства и предупредили о невозможности в дальнейшем самостоятельно выводить деньги. Для вывода потребовалось «доверенное лицо», которым выступила дочь пожилой гражданки. После общения с работником компании она взяла четыре кредита и оформила кредитную карту на общую сумму свыше 2,3 миллионов рублей. Деньги перевела матери, а та – прямиком мошенникам, - рассказали в МВД.

Женщины поняли обман только тогда, когда трейдер сказал о необходимости внесения еще одного миллиона рублей для работы личного кабинета. В итоге, заработанные 200 тысяч оказались лишь приманкой, чтобы выудить с женщин 2,7 млн рублей.

По словам пожилой сельчанки, ранее она слышала о мошенничествах, читала тематические статьи в местной газете и смотрела предупредительные ролики в СМИ, но, тем не менее, попалась на уловки злоумышленников.

Фото: loon.site