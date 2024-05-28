Общество 28.05.2024 в 15:23

К 1 сентября в поселке Иволгинск откроется детский сад

Осталось только благоустроить прилегающую территорию и завершить отделочные работы
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Текст: Служба информации "Номер один"
К 1 сентября в поселке Иволгинск откроется детский сад

К началу нового учебного года в пос. Иволгинск откроется новый детский сад. Готовность детского сада на 100 мест в посёлке Иволгинск составляет 85 процентов, сообщили в управлении капитального строительства Бурятии.

На строительной площадке осталось выполнить благоустройство прилегающей территории, завершить отделочные работы внутри здания, подключить электричество, установить вентиляцию и слаботочные системы.

Срок окончания строительства установлен не позднее 1 июля. Затем детский сад будут готовить к вводу в эксплуатацию и передаче на баланс муниципального образования.

Как отметили в управлении, при строительстве детского сада подрядчик столкнулся с рядом трудностей. Главная из них – это нехватка рабочих, что вызвало отставание от графика сдачи объекта.

Чтобы успеть ввести в эксплуатацию учреждение к началу учебного года, специалисты УКС Бурятии каждую неделю посещают территорию детсада и ищут способы решения проблем.

Напомним, строительство детского сада в поселке Иволгинск началось в начале прошлого года. Стоимость объекта составляет более 200 миллионов рублей.

   

Фото: управление капитального строительства РБ

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