Общество 29.05.2024 в 06:00

Байкал стал дороже Таиланда

Теперь российским туристам легче отдохнуть в Паттайе, чем в Сочи или Горячинске
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Текст: Дмитрий Родионов
Байкал стал дороже Таиланда
В 2023 году развитие внутреннего туризма продемонстрировало самые высокие показатели турпотока за последние несколько лет. А высокий спрос на туры внутри страны повлек за собой желание турбизнеса наживиться на клиентуре. Соответственно, выросли цены. При этом зарубежные курорты, наоборот, подешевели.

Туроператоры Бурятии сообщают, что с середины мая туры из Иркутска в Таиланд резко подешевели. Путевки на двоих (десятидневный тур с перелетом из Иркутска в Паттайю, включая трансфер, страховку и питание. - Прим. ред.) упали в цене с 200 тыс. рублей до 120 тыс. рублей. Почему? Одна из причин - снижение спроса на летние программы в Таиланд. Ведь эта страна негласно считается местом зимнего отдыха. А в теплый сезон там идут дожди, которые зачастую приносят прохладу. Поэтому туристы все чаще выбирают летом другие направления, в том числе внутренний туризм. Однако в этом году отдых внутри страны значительно подорожал.

Возьмем в качестве примера самый пик лета - июль. Десятидневный отдых на Байкале в Горячинске обойдется в отеле с тремя звездами примерно в 75 тыс. рублей. Причем не на все даты имеются места - многие распроданы заранее. Откуда такие цены? Большой поток туристов с запада России охотно их толкает вверх. При этом для тем же москвичам до Байкала еще нужно добраться. В горячий сезон на линии «Улан-Удэ - Москва» (туда и обратно. - Прим. ред.) авиабилеты выросли в цене аж до 50 тыс. рублей.

Таким образом, отдых в Таиланде может оказаться дешевле и, надо полагать, более комфортным с точки зрения инфраструктуры и экскурсий. Не говоря уже о теплом море, а не о холодном Байкале с его ветром-верховиком.

Особенно ярко новые туристические тенденции проявились в Краснодарском крае. Где наблюдается настоящий туристический ажиотаж в связи с перенаправлением потоков туристов с Крыма. Поскольку полуостров регулярно подвергается атакам беспилотников. Вдобавок стоит отметить, что, по данным АТОР, каждый третий российский турист ищет замену летним турам в Краснодарский край из-за того, что отдых там становится не по карману. Такую удручающую статистику показал опрос турагентств и операторов.

По словам агента «Интуриста», двухнедельный отдых на черноморском побережье Кубани на двух человек с маленьким ребенком в современном отеле с питанием в этом году обойдется уже в 300 000 рублей. И это абсолютно без излишеств, подчеркивает собеседник.

Турагенты считают, что значительная часть туристов в этом году может поехать в Дагестан, Абхазию и на Байкал. При этом вопросы развития инфраструктуры и роста себестоимости приема туристов остаются.

- С 1 июля в Бурятии подорожает электроэнергия на 9%. Почти в полтора раза поднялась зарплата персонала, другие расходы выросли и, соответственно, в этом году мы вынуждены поднять цены на 30% - говорит совладелец одной гостиницы на Байкале.

Предприниматель отметил, что на бизнес давит очень короткий сезон, суровый климат и необходимость поддерживать плюсовые температуры в гостиницах даже когда там никто не проживает. Соответственно, туризм на Байкале будет проигрывать по доходности не только Сочи, но и Турции со знаменитым Таиландом. А это значит, что массовый цивилизованный отдых, сопоставимый по цене с другими российскими и зарубежными курортами, вряд ли будет возможен без государственных субсидий и льгот.

Фото «Номер один»
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