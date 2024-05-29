Общество 29.05.2024 в 09:02
В Улан-Удэ из-за непогоды пропало электричество
Отключения произошли в разных частях города
Текст: Андрей Константинов
Сегодня ранним утром в разных частях Улан-Удэ произошли отключения электричества. Как сообщили в мэрии города, причиной этого стала непогода.
«В настоящее время шесть бригад восстанавливают электроснабжение», сообщили в мэрии.
Отключение света повлияло и на работу трамваев. В частности, было закрыто движение с развязки 20а кв в направлении Нового моста, с Элеватора на конечную ЛВРЗ и на Новый мост.
На данный момент энергослужба МУП «Управление трамвая» произвела запитку линии с соседних подстанций, движение трамваев восстановлено.
Фото: «Номер один»
«В настоящее время шесть бригад восстанавливают электроснабжение», сообщили в мэрии.
Отключение света повлияло и на работу трамваев. В частности, было закрыто движение с развязки 20а кв в направлении Нового моста, с Элеватора на конечную ЛВРЗ и на Новый мост.
На данный момент энергослужба МУП «Управление трамвая» произвела запитку линии с соседних подстанций, движение трамваев восстановлено.
Фото: «Номер один»
Тегиотключение