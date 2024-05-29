В Улан-Удэ из-за непогоды пропало электричество

Сегодня ранним утром в разных частях Улан-Удэ произошли отключения электричества. Как сообщили в мэрии города, причиной этого стала непогода.«В настоящее время шесть бригад восстанавливают электроснабжение», сообщили в мэрии.Отключение света повлияло и на работу трамваев. В частности, было закрыто движение с развязки 20а кв в направлении Нового моста, с Элеватора на конечную ЛВРЗ и на Новый мост.На данный момент энергослужба МУП «Управление трамвая» произвела запитку линии с соседних подстанций, движение трамваев восстановлено.Фото: «Номер один»