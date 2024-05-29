Общество 29.05.2024 в 09:15

В Улан-Удэ дождь помешал открытию движения на Элеваторе

Там осталось уложить бетонные плиты на переезде
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ дождь помешал открытию движения на Элеваторе
В Улан-Удэ к сегодняшнему утру не удалось завершить ремонт на переезде через трамвайные пути по пр. 50-летия Октября. Причиной этого стал дождь, сообщили в мэрии города. Сейчас проезд в направлении Элеватора еще закрыт.

Напомним, в районе ремонта уже заменили трамвайные рельсы и шпалы. Там оставалось уложить новые железобетонные плиты на переезде. Работы по их укладке должны были сделать сегодня ночью, но в планы дорожников вмешалась погода.

Как сообщали ранее в мэрии, ремонт на этом участке проводится для предотвращения аварийных ситуаций на путях, которые были сильно изношены.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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