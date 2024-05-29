В Улан-Удэ дождь помешал открытию движения на Элеваторе

В Улан-Удэ к сегодняшнему утру не удалось завершить ремонт на переезде через трамвайные пути по пр. 50-летия Октября. Причиной этого стал дождь, сообщили в мэрии города. Сейчас проезд в направлении Элеватора еще закрыт.Напомним, в районе ремонта уже заменили трамвайные рельсы и шпалы. Там оставалось уложить новые железобетонные плиты на переезде. Работы по их укладке должны были сделать сегодня ночью, но в планы дорожников вмешалась погода.Как сообщали ранее в мэрии, ремонт на этом участке проводится для предотвращения аварийных ситуаций на путях, которые были сильно изношены.Фото: мэрия Улан-Удэ