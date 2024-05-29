Общество 29.05.2024 в 09:18

В Улан-Удэ откачивают лужи

Городские дороги залило дождем
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ откачивают лужи

После проливного дождя в Улан-Удэ на дорогах образовались большие лужи.

- С 7 утра по городу работают шесть вакуумных машин, которые откачивают воду на улицах Ключевская, Трубачеева, Сахьяновой, Балтахинова, Набережная, Николая Петрова, Лимонова и на Читинском переезде. Также специалисты устанавливают мотопомпы в сотых кварталах, на ул. Жердева и Сахьяновой для откачки воды из накопительных емкостей. Это необходимо, чтобы в последующем дождевые потоки из ливневых канализаций уходили в накопители, - комментируют в мэрии города.

Начальники участков объезжают районы и передают информацию о лужах в диспетчерскую, а специалисты принимают заявки от жителей и оперативно направляют технику для откачки луж.

Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам: 379-646; 380-838.

Фото: Комбинат по благоустройству Улан-Удэ

Теги
город дождь лужи откачка

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