Общество 29.05.2024 в 09:24
Часть жителей Улан-Удэ на два дня осталась без горячей воды
Отключения затронули горожан, подключенных к теплотрассе №1
Текст: Андрей Константинов
29 мая энергетики ТГК-14 приступили к плановым гидравлическим испытаниям сетей тепломагистрали №1 в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Опрессовку трубопроводов будет проводить два дня. Как сообщили в пресс-службе компании, без горячей воды останутся многоквартирные жилые дома в районе ПВЗ и ФСК.
«Напоминаем, что гидравлические испытания - важнейшая технологическая процедура, направленная на выявление изношенных участков теплотрасс. В период опрессовки давление в трубопроводах повышается более чем на 50 процентов от рабочего. Это позволяет выявить слабые места на трубопроводах и устранить дефекты до начала нового отопительного сезона. В период проведения испытаний необходимо проявить максимальную осторожность! Не следует находиться рядом с местом прохождения теплотрасс надземной и подземной прокладки, а также с тепловыми камерами. Не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество», - предупредили в ТГК-14.
Полный список попавших под отключение домов можно посмотреть здесь.
Фото: «Номер один»
«Напоминаем, что гидравлические испытания - важнейшая технологическая процедура, направленная на выявление изношенных участков теплотрасс. В период опрессовки давление в трубопроводах повышается более чем на 50 процентов от рабочего. Это позволяет выявить слабые места на трубопроводах и устранить дефекты до начала нового отопительного сезона. В период проведения испытаний необходимо проявить максимальную осторожность! Не следует находиться рядом с местом прохождения теплотрасс надземной и подземной прокладки, а также с тепловыми камерами. Не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество», - предупредили в ТГК-14.
Полный список попавших под отключение домов можно посмотреть здесь.
Фото: «Номер один»
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