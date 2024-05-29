Мобильного оператора в Бурятии привлекли к ответственности

В Еравнинском районе за нарушения законодательства о связи мобильный оператор привлечен к административной ответственности.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в мае 2023 года жителю с. Сосново-Озерское неоднократно поступали телефонные звонки неустановленных лиц. Звонившие представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что с банковских карт мужчины мошенники пытаются снять денежные средства. Чтобы спасти свои деньги, они просили его перевести сбережения на «безопасные» счета. Потерпевший выполнил эти требования, в результате чего потерял свои сбережения в размере 105 тысяч рублей.

- Прокуратурой Еравнинского района выявлено, что телефонные звонки абоненту поступали с использованием подменных номеров. Однако вопреки законодательству оператор связи не предпринял меры по прекращению данных услуг. За это он привлечен к административной ответственности и оштрафован на 1,8 млн рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: loon.site