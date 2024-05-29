Общество 29.05.2024 в 10:44

«Отметив» Последний звонок подросток оказался в больнице

Школьник изрядно перебрал с алкоголем
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Текст: Елена Кокорина
«Отметив» Последний звонок подросток оказался в больнице

Последний звонок для одного из улан-удэнских школьников обернулся алкогольным отравлением. Инцидент произошел 25 мая в центре Улан-Удэ.

- 15-летний подросток был обнаружен в одном из скверов в состоянии сильного алкогольного опьянения. По «скорой помощи» он был доставлен в отделение анестезиологии и реанимации Детской республиканской клинической больницы. Ребенок поступил в тяжелом состоянии, - комментируют в детской больнице.

Как рассказал врач-пульмонолог ДРКБ Бальжит Балданова, подростку была оказана вся необходимая медицинская помощь и комплексное лечение.

- Проведена дезинтоксикационная инфузионная терапия, благодаря которой проводится очищение организма от токсинов и шлаков, улучшается обмен веществ и функциональное состояние органов и систем. Ребенок переведен в пульмонологическое отделение с педиатрическими койками для дальнейшего долечивания. Сегодня пациент находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке, - добавил врач.

В день Последнего звонка подросток выпил крепкий алкогольный напиток. По словам ребенка до этого алкогольные напитки не употреблял.

Фото: loon.site

 

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школьники последний звонок больница алкоголь

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