Жителей Бурятии научили, как вести себя при пожаре и на водоемах

В Бурятии проходит «Всероссийская неделя безопасности». В рамках недели сотрудники МЧС России провели урок безопасности в штабе общественной поддержки Бурятии. Они рассказали детям и взрослым о правилах пожарной безопасности и поведения у водоёмов.

Так, специалист управления надзорной деятельности и профилактической работы Артём Франко напомнил о том, какие опасности подстерегают детей в быту, о недопущении шалостей с огнем и обратил внимание на порядок действий при эвакуации из задымленного помещения.

- Обязательно расскажите ребенку о телефонах экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом о дальнейших правильных действиях. Лучше выучить наизусть телефон службы спасения «101», а с сотового телефона существует единый для всех абонентов сотовой связи номер «112», - отметил Франко.





После теоретической части инспектор ГИМС Дмитрий Потёмкин продемонстрировал основные спасательные средства на воде и рассказал, как правильно их применять. Чтобы эти правила лучше запомнились и соблюдались, специалисты вручили яркие памятки с правилами безопасности.

В завершение профилактического мероприятия ребята примерили боевую одежду пожарного и спасательный жилет.

Фото: МЧС России