Общество 29.05.2024 в 11:01

В Бурятии клещи стали активнее кусаться

От их укусов пострадало уже около тысячи человек
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии клещи стали активнее кусаться

Сезон активности клещей в Бурятии набирает обороты, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

- С начала эпидсезона в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось более 900 человек, и почти 30% из них составляют дети. Также зарегистрированы случаи заболевания клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом, - комментируют в ведомстве.

Как отметил Главный государственный санитарный врач по республике Сергей Ханхареев, около 32% граждан были укушены в населенных пунктах, в том числе на собственных приусадебных участках.

- Столько же процентов людей пострадало на отдыхе в лесу, на берегу водоема и почти 30% - при выполнении хозяйственно-бытовых работ, - добавил Ханхареев.

В роспотребнадзоре рекомендуют местным жителям ставить прививку против клещевого вирусного энцефалита. Это поможет избежать тяжелых и летальных форм заболевания. При выходе на природу следует носить одежду, затрудняющую доступ клещей к телу, использовать репелленты и периодически проводить осмотр. При укусе клеща своевременно обращайтесь за медицинской помощью.

Фото: loon.site

 

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Клещи защита прививка

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