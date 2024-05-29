В Бурятии клещи стали активнее кусаться

Сезон активности клещей в Бурятии набирает обороты, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

- С начала эпидсезона в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось более 900 человек, и почти 30% из них составляют дети. Также зарегистрированы случаи заболевания клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом, - комментируют в ведомстве.

Как отметил Главный государственный санитарный врач по республике Сергей Ханхареев, около 32% граждан были укушены в населенных пунктах, в том числе на собственных приусадебных участках.

- Столько же процентов людей пострадало на отдыхе в лесу, на берегу водоема и почти 30% - при выполнении хозяйственно-бытовых работ, - добавил Ханхареев.

В роспотребнадзоре рекомендуют местным жителям ставить прививку против клещевого вирусного энцефалита. Это поможет избежать тяжелых и летальных форм заболевания. При выходе на природу следует носить одежду, затрудняющую доступ клещей к телу, использовать репелленты и периодически проводить осмотр. При укусе клеща своевременно обращайтесь за медицинской помощью.

Фото: loon.site