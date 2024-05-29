В Улан-Удэ перекроют центральную улицу

В Улан-Удэ на несколько дней закроют для транспорта часть улицы Ленина. Связано это будет с проведением выставки.

- На время проведения международной туристической выставки «Baikal Travel Mart 2024», с 22 часов 30 мая до 20 часов 1 июня, будет перекрыта дорога от улицы Ленина, 23 до улицы Ленина, 15А. Также будет закрыта автопарковка у здания по ул. Ленина, 22, - сообщили в администрации Советского района.

Схемы движения общественного транспорта, при этом, не изменятся. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда закрытого участка дороги.

Фото: мэрия Улан-Удэ