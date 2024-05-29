Общество 29.05.2024 в 11:23

Абитуриентам Бурятии расскажут о правилах поступления

Для них 30 мая пройдет видеоконференция о поступлении в ВУЗы и ССУЗы Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
Абитуриентам Бурятии расскажут о правилах поступления

Для абитуриентов Бурятии и их родителей будет организована видеоконференция на тему: поступление в ВУЗы и ССУЗы Бурятии.

Мероприятие пройдёт 30 мая в 14:00 в формате видеоконференц-связи на базе Национальной библиотеки Бурятии и центральных районных библиотек.

Для очного присутствия абитуриенты в Улан-Удэ могут прийти в Национальную библиотеку (Ербанова,4), а жители районов – прийти в местную библиотеку и там подключиться к видеоконференции.

На вопросы участников ответят представители четырех вузов Бурятии:

-Сергей Баирович Машеев, ведущий специалист Управления довузовской подготовки БГУ;

-Вячеслав Александрович Кравченко, ответственный секретарь приёмной комиссии ВСГУТУ;

-Лариса Владимировна Тушкаева, директор Центра довузовской подготовки и приёма абитуриентов, ответственный секретарь приёмной комиссии БГСХА;

-Оксана Сергеевна Ершова, ответственный секретарь приёмной комиссии ВСГИК.

 

Фото: Номер один

 

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