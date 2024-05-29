Район Бурятии накрывает дымовая завеса

Баунтовский эвенкийский район Бурятии накрывает дым с соседнего региона. Задымленность распространяется из-за лесных пожаров, возникших в Забайкальском каре.

В Республиканском агентстве лесного хозяйства напоминают, что 27 мая на границе с соседним регионом возникло возгорание в Витимском лесничестве Байнтовского района.

- Пожар перешел с территории Забайкальского края, в котором, в связи со сложной лесопожарной обстановкой, введен режим ЧС. Сильная задымленность в населенных пунктах Баунтовского района, связана с пожарами на пограничной территории с Бурятией, - комментирует первый заместитель руководителя РАЛХ Дмитрий Баклашкин.

Жителей просят сохранять спокойствие и уверяют, что ситуация находится под контролем. Также им рекомендуют воздержаться от длительного пребывания на улице и пользоваться защитными масками, респираторами или марлевыми повязками.

Фото: РАЛХ