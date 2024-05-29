В Улан-Удэ проверят безнадзорных собак

Завтра, 30 мая, в СНТ «Металлист», «Пищевик» состоится рейд по собакам, сообщили в администрации города.

В ходе рейда будут проверять порядок содержания домашних собак, а также отлавливать безнадзорных животных.

Сообщить о нарушении правил содержания животных, оставить заявку на отлов можно по телефону оперативного штаба: 8(983)4337544

В мобильном пункте в СНТ «Пищевик»: 26 проезд, дом 705, вблизи магазина «Продукты», с 10:00 до 16:00 можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства животным и зарегистрировать их. Регистрация платная - 386 рублей.

Фото: Номер один