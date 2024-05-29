Управляшку в Улан-Удэ оштрафовали на 25 тысяч

Штраф в 25 тысяч рублей за плохое содержание дома оплатит директор управляющей организации в Улан-Удэ. Проверка Госстройжилнадзора показала, что на кровле были отверстия и трещины. Также на чердаке скопился строительный мусор, а фановая труба неплотно примыкала к кровле.

- Несмотря на устранение нарушений по предписанию надзорных органов, директор управляющей организации все равно оплатит штраф в сумме 25 тысяч рублей. Руководители управляющих организаций нередко получают штрафы за плохо организованную или не выполненную работу. Им следует своевременно составлять планы работ на год совместно с Советом дома и качественно их отрабатывать, - подчеркнул Руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.

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