Летим в Казань

Рядом с мечетью - православный храм. В этом вся Казань! Благовещенский собор - красивейшая церковь 16 века. Она долгое время была главным храмом Казани. А еще это самый удаленный от места возникновения образец псковской архитектурной школы. Здесь сохранились фрески 17 века. В Благовещенском соборе бывали Пушкин, Радищев, Рахманинов... В этих стенах молились императоры Петр I, Павел I, Екатерина II и другие. С обратной стороны собора открывается шикарный панорамный вид на город с великолепной набережной.







На территории Кремля, где, кстати, находится резиденция главы Татарстана, одной из популярных достопримечательностей у туристов стала Падающая башня Сююмбике. Она наклонена почти на два метра от центра. Причиной этого стала строительная ошибка и усадка фундамента. Останавливает падение башни каркас, установленный на нижнем ярусе, и забетонированный фундамент.

С начала мая открыт прямой авиарейс из Бурятии в Казань и обратно. Полеты осуществляет авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер») по вторникам и субботам еженедельно. Билет с багажом будет стоить от 6400 рублей с человека. Куда пойти, что посмотреть, чем заняться в Казани и ее окрестностях жителю Бурятии, чтобы этот город раскрыл себя во всей красе – об мы узнали лично.Наш перелет длился около пяти часов на комфортабельном «Боинге 737-800» Nordwind Airlines, который вмещает в себя 189 пассажиров. Туристы летают и в Татарстан, и в Бурятию, и рейсы почти всегда полные. С начала мая перевезено уже около 2000 пассажиров.Прилетев в Татарстан и едва ступив с трапа самолета на казанскую землю, глаза отразили сотни красок, и стало ясно, почему Казань называют третьей столицей России.Мы прилетели в предвкушении брендового туристического маршрута, который включает в себя посещение трех городов за четыре дня – Казань, Великий Болгар и остров-град Свияжск, где расположены объекты, входящие в список мирового наследия ЮНЕСКО: это Казанский Кремль, Великий Болгар, Успенский Собор и Астрономические обсерватории Казанского университета. Как оказалось, история – не единственная заманчивая причина посетить эту землю. Татарстан предлагает гастрономические туры, прогулки по Волге и многое другое. Идеальное путешествие как семьей, так и одному или в компании друзей интересно будет в любом случае. Расскажем подробнее о казанских чудесах, с которыми познакомились лично.Сердце города, магнит для туристов – в самом центре Казани. Это единственная сохранившаяся до наших дней крепость поволжских татар. Здесь можно увидеть черты татарской и русской культур разных периодов. Древние башни Кремля видели казанских и булгарских ханов, воинов Чингисхана, а в 1552 году – и Ивана Грозного, завоевавшего Казань. К слову, вход на территорию белоснежного Кремля свободный. Проходя под широкой въездной аркой, нам удалось невольно подслушать вопрос туриста: «Здесь все сохранилось, как было?».Экскурсовод тут же пояснила, что кое-что можно считать новоделом, но это скорее реставрационные работы, а одна стена, показывая на кирпичную кладку, полностью сохранилась в неизменном виде.По идеальной каменной брусчатке мы прошли на территорию. Все здания действующие, здесь есть музеи, торговые лавки с казанскими котами и не только, даже столовая имеется и, конечно, великолепная мечеть «Кул-Шариф». Беломраморная, с бирюзовыми куполами и пиками-шпилями минаретов. Здание поражает роскошью и красотой. Вход свободный, важно лишь соблюсти дресс-код, и существует небольшое предупреждение – нельзя тревожить человека (хафиз), который читает Коран. С 2015 года ежедневно и круглосуточно вживую в мечети звучат строки священной книги.«Кул-Шариф» - главная мечеть Республики Татарстан и города Казани. Возведена не так давно, в 2005 году, на месте исторической мечети, которая была разрушена Иваном Грозным.Внутри - музей исламской культуры. Ковры, цветная хрустальная люстра диаметром пять метров и весом две тонны, витражи, лепнина, мозаика и позолота.Каждый турист, и мы не стали исключением, узнает о легенде. Рассказывают, что Иван Грозный взял царицу в плен, убив ее мужа Сафа Гирея, и хотел жениться на ней. Сююмбике поставила условие построить башню в память о Сафа Гирее. Ее возвели всего за семь дней. Царица Сююмбике взошла на нее и сбросилась с седьмого яруса, не сумев пережить гибель мужа.Туристы загадывают у башни желание, не касающееся личной жизни, прикоснувшись к камням лбом. Но вот для удачи в любви нужно встать, наоборот, спиной к стене башни. Говорят, что все сбывается.После невероятной прогулки по Кремлю мы отправились в старинный город на острове Свияжск. Сейчас это музей-заповедник.На территории есть древние храмы, построенные еще при Иване Грозном, а также несколько современных музеев. Главной достопримечательностью и местом паломничества является Свияжский Успенский монастырь. В Успенском соборе, что находится на территории монастыря, сохранились фрески 17 века, полный цикл стенной живописи эпохи Бориса Годунова. Поэтому свияжские росписи - редкость.Это третий объект в Татарстане, внесенный в список ЮНЕСКО.Для того, чтобы изучить этот город-музей, кажется, что одного дня не хватит. Сюда, кстати, можно приплыть на катере или приехать на машине. Даже гостиницы есть, чтобы остановиться на несколько дней. Удивительный обособленный город. Но самым необычным местом я отмечу Рождественскую площадь, похожую скорее на арену. Она не имеет стен, но, встав в центре, ты слышишь эхо. Как оказалось, работают законы физики - под площадью, в ее основании, заложены трубы, они и создают такой эффект.Обязательно, если побываете в Свияжске, посетите музей. Я такой видела впервые. При раскопках однажды обнаружили целую деревню и превратили эти раскопки в музей. Ты ходишь внутри помещения и под стеклянным полом видишь реальные и восстановленные элементы старинного быта, построек. Здесь даже колодец, полный рыбьей чешуи, есть. Чешую пришлось заменить на имитацию, а колодец остался оригинальным. Впечатлений наберетесь надолго.Еще одной точкой нашего путешествия стал город Болгар. Когда-то он был крупнейшим и богатейшим населенным пунктом региона и назывался Волжская Булгария. После череды завоеваний он уступил место первенства Казани, став небольшим селом.Древний Болгар прозвали Северной Меккой. Здесь множество памятников культуры ислама. В Болгаре приняли ислам раньше, чем в Древней Руси православие.Любимица туристов - Белая мечеть (Ак-Мэчет). Это высокий резной храм, будто сошедший со страниц восточных сказок. В народе ее называют татарским Тадж-Махалом. А еще здесь находится самый большой Коран в мире. Он украшен золотом, серебром и драгоценными камнями. Вес книги превышает 800 кг, в ней более 600 страниц, а ее размер — 1,5х2 метра. Она хранится в особом куполе, вынимается и читается по большим праздникам.Любители астрономии и не только смогут в Казани посетить еще один объект ЮНЕСКО. Уже более 100 лет здесь ищут и изучают звезды, кометы, астероиды и другие космические тела.Для всех поклонников астрономии в Казанской обсерватории есть экскурсии в дневное и ночное время. Туристам разрешено смотреть в несколько телескопов в помещении, один из них считается самым большим действующим телескопом подобного типа в России, а также очень старым — ему более 100 лет. Ночные экскурсии проводят в темное время суток, чтобы у посетителей была возможность разглядеть небо и звезды, они стартуют примерно в 21:00.Дворец бракосочетаний «Казан» невозможно не заметить. Автор здания — бурятский скульптор и архитектор Даши Намдаков. Местные жители называют его «Чаша». Он создан в виде символа татарского очага - огромного медного казана. Здание имеет богатую вечернюю подсветку, которая в том числе обыгрывает огонь под котлом. Аналогов ему в мире нет. Любой желающий может подняться на смотровую площадку, которая расположена прямо в «казане». С высоты 150 метров можно полюбоваться окрестностями.Обязательно пройдитесь по Кремлевской набережной. Она тянется вдоль реки Казанки. Здесь множество кафе, мастерских и сувернирных лавок, где можно купить себе «кусочек» Казани. А вечерами вы увидите представления. Меня впечатлили выступления циркачей, притом что своего цирка в Казани нет, а артисты есть.Любимец туристов - Кот казанский. Это скульптура вальяжно возлежащего кота на ул. Баумана, над которым на крыше резвится мышь. Перед ложем кота в круге написано: «Алабрыс. Кот казанский, ум астраханский, разум сибирский…». Это символизирует ханства, покоренные Иваном Грозным. О Казанском коте сложены различные легенды и сказания. Говорят, сама Екатерина, узнав об охотничьих способностях здешней породы, попросила выслать ко двору 30 котиков и неустанно восхищалась в дальнейшем своими придворными. Туристам приходится отстаивать очередь, чтобы погладить его пузико и сфотографироваться - настолько он популярен.Обязательно стоит прогуляться по Старой Татарской слободе. Это колоритный уголок старинной Казани в центре города. Она сформировалась в XVI веке, когда Иван Грозный выселил татар за границу Казани. Мечети при царе были под запретом, а дома строили только из дерева. Позже слобода разрослась и похорошела. И уж точно отсюда невозможно выйти голодным. В слободе вы найдете самые вкусные национальные блюда.Чак-чак - самый известный татарский десерт, состоящий из жареных медовых палочек, склеенных также медом. Это сладкое лакомство часто подают на праздники и торжества.Эчпочмак - треугольный пирог с мясом (обычно говядина или баранина), картофелем и луком. Эчпочмак особенно вкусен, когда его подают горячим.Кыстыбый - плоские лепешки, заполненные различными начинками, такими как картофель или творог. Это простое, но очень популярное блюдо в татарской кухне.Казан-кабоб - блюдо из жареного мяса с овощами, которое традиционно готовят в казане, что придает ему особенный аромат.Губадия - традиционный праздничный пирог, слои которого включают рис, яйца, изюм, творог и иногда даже мясо, все это запеченное в сладком тесте.Айран - прохладительный кисломолочный напиток, который идеально подходит для утоления жажды в теплый день.Кажется, что в Казани нет места, где турист не нашел бы для себя что-то интересное или комфортное. Даже озера в центре города обустроены для отдыха. И прогулки на лодках и по дорожкам вдоль водоемов. Как жаль, что на страницу газеты не вместить все впечатления. Поверьте, если вы еще не бывали в Казани, то пора брать билеты. Она вас влюбит в себя бесспорно!Фото: КИП