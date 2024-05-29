Общество 29.05.2024 в 12:39

В Северо-Байкальском районе продолжается ремонт моста

Мост связывает две части села Уоян
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Северо-Байкальском районе продолжается ремонт моста

В селе Уоян по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжается капитальный ремонт моста через реку Полувананда. В настоящее время проведены работы по устройству нижнего, верхнего и колейного настила, тротуаров и перил. Мост будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года.

Для местных жителей этот мост очень важен. Он связывает две части села Уоян, по нему проходит школьный маршрут. Вся социальная инфраструктура села находится за мостом.

- В апреле подрядчик начал работы по обустройству дощатого настила моста и его проезжей части. В настоящее время обустроен нижний настил из лафета, верхний настил из досок, устроены тротуары и деревянные перила. Все работы идут согласно графику, - уточнили в МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством».

Общая стоимость работ составляет 53,3 млн. рублей.

 

Фото: минтранс РБ

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