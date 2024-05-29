Общество 29.05.2024 в 12:53

Нерадивых родителей в Бурятии заставили рассчитаться с долгами

Один из них задолжал ребенку более 800 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
Нерадивых родителей в Бурятии заставили рассчитаться с долгами

В Бурятии заставили рассчитаться по долгам алиментщиков. Всего судебные приставы республики возбудили 258 уголовных дел, а общий долг по алиментам составил более 5 млн рублей.

41-летний житель Прибайкальского района, например, погасил свыше 800 тысяч рублей задолженности по алиментам. Мужчина копил долг перед своей несовершеннолетней дочерью целых 10 лет. Сначала его привлекли к обязательным работам, сроком на 50 часов, а после возбудили уголовное дело. В итоге мужчина нашел работу и выплатил всю сумму.

- За неоднократное нарушение обязательств по уплате алиментов наступает уголовная ответственность. На сегодняшний день дознавателями Управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии возбуждено 258 уголовных дел. 151 дело направлено в суд. С начала года в связи с погашением задолженности по алиментам в полном объеме было прекращено 5 уголовных дел на общую сумму 5,1 миллиона рублей, - рассказал заместитель главного судебного пристава по РБ Алексей Бардонов.

Фото: loon.site

 

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