Общество 29.05.2024 в 13:08

Жителей Бурятии призвали соблюдать важные правила поведения на природе

После каждого выхода на природу нужно забирать с собой весь мусор – бутылки, бумажки, пластик, окурки
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии призвали соблюдать важные правила поведения на природе

С приближением сезона отпусков многие из нас ждут незабываемых впечатлений на природе. Все хотят насладиться летними пейзажами, и отдохнуть, но при этом не все забирают с собой мусор. Многие зачастую оставляют его, а некоторые даже создают пожароопасную ситуацию, оставляя окурки и непотушенные до конца костры в лесу.

- Мы призываем Вас придерживаться нескольких важных правил, призванных сохранить красоту и чистоту наших природных сокровищ Бурятии, - сказали в минприроды республики.


Важные правила поведения на природе:

1.     Соблюдайте чистоту! Не оставляйте мусор на природе – на пляже, в лесу, в парке, на улице. Помните, каждая брошенная бумажка или бутылка, и окурок могут навредить природе и живым существам вокруг нас.


2.     Соблюдайте правила пожарной безопасности! Неосторожное обращение с огнем может привести к катастрофе. Разводите костры только в специально отведенных местах. Прежде чем покинуть место отдыха, убедитесь, что костер полностью потушен.


Напомним, в настоящее время в Бурятии полностью запрещен выход в лес. Это связано со сложной пожарной обстановкой в республике.

 

Фото: минприроды Бурятии

Все новости

Жителей Бурятии призвали соблюдать важные правила поведения на природе
29.05.2024 в 13:08
Нерадивых родителей в Бурятии заставили рассчитаться с долгами
29.05.2024 в 12:53
Жительницу Улан-Удэ запугали уголовным делом о государственной измене
29.05.2024 в 12:45
В Северо-Байкальском районе продолжается ремонт моста
29.05.2024 в 12:39
Летим в Казань
29.05.2024 в 12:29
Управляшку в Улан-Удэ оштрафовали на 25 тысяч
29.05.2024 в 12:26
В Улан-Удэ проверят безнадзорных собак
29.05.2024 в 12:17
В Бурятии центр «Мой Бизнес» первым в России внедрил ИИ для быстрого решения бизнес-задач
29.05.2024 в 12:08
В России упростили выдачу субсидий на строительство модульных отелей на Дальнем Востоке
29.05.2024 в 11:58
Район Бурятии накрывает дымовая завеса
29.05.2024 в 11:57
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
Нерадивых родителей в Бурятии заставили рассчитаться с долгами
Один из них задолжал ребенку более 800 тысяч
29.05.2024 в 12:53
В Северо-Байкальском районе продолжается ремонт моста
Мост связывает две части села Уоян
29.05.2024 в 12:39
Летим в Казань
Татарстан предлагает брендовый маршрут «Татарстан: 1001 удовольствие» для туристов из Бурятии
29.05.2024 в 12:29
Управляшку в Улан-Удэ оштрафовали на 25 тысяч
Раскошелиться придется за некачественную работу
29.05.2024 в 12:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru