Жителей Бурятии призвали соблюдать важные правила поведения на природе

С приближением сезона отпусков многие из нас ждут незабываемых впечатлений на природе. Все хотят насладиться летними пейзажами, и отдохнуть, но при этом не все забирают с собой мусор. Многие зачастую оставляют его, а некоторые даже создают пожароопасную ситуацию, оставляя окурки и непотушенные до конца костры в лесу.

- Мы призываем Вас придерживаться нескольких важных правил, призванных сохранить красоту и чистоту наших природных сокровищ Бурятии, - сказали в минприроды республики.





Важные правила поведения на природе:

1. Соблюдайте чистоту! Не оставляйте мусор на природе – на пляже, в лесу, в парке, на улице. Помните, каждая брошенная бумажка или бутылка, и окурок могут навредить природе и живым существам вокруг нас.





2. Соблюдайте правила пожарной безопасности! Неосторожное обращение с огнем может привести к катастрофе. Разводите костры только в специально отведенных местах. Прежде чем покинуть место отдыха, убедитесь, что костер полностью потушен.





Напомним, в настоящее время в Бурятии полностью запрещен выход в лес. Это связано со сложной пожарной обстановкой в республике.

Фото: минприроды Бурятии