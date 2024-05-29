Национальная библиотека Бурятии собирает старые и ненужные книги

Жители Бурятии могут присоединиться к акции от Национальной библиотеки «Подари книге вторую жизнь» (возрастное ограничение 0+). В период с 20 мая по 5 июня все желающие могут отдать свои старые книги в фонд библиотеки.

Акция по сбору книг проходит в рамках Всероссийской экологической акции «Марафон зеленых дел».

Национальная библиотека республики Бурятия присоединяется к Марафону и призывает своих читателей и всех неравнодушных граждан принять участие в сборе книг и дать им вторую жизнь.

Прием книг осуществляется в часы работы библиотеки по адресу: Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4.

Понедельник – четверг, с 8.00 до 20.00.

Пятница, суббота, воскресенье, с 9.00 до 17.00

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один



