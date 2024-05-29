В Бурятии подорожает проезд до Аршана

Проезд на автобусе маршрута №520 из Улан-Удэ в курортный поселок Аршан с 1 июня подорожает на 100 рублей. Об этом в вайбер-чате «Тунка-инфо.24/7» сообщил представитель ООО «Тункаавтосервис».Напомним, сейчас проезд по этому маршруту составляет 1200 рублей.Также руководство маршрута пообещало учитывать мнение пассажиров при выборе кафе для остановки на обед. Сейчас маршрутчики заезжают в кафе «Уютный Двор» рядом с Байкальском. Однако не все этим довольны.«Почему наши тункинские люди, которые руководят-владеют маршрутом №520, заставляют своих земляков заезжать туда. Пусть поменяют остановку питания на кафе Кочевник!», - требуют жители Тункинского района.Фото: «Номер один»