В Бурятии незаконно уволили беременную женщину

Работающую в Северобайкальском центре организации работы железнодорожных станций беременную женщину руководитель незаконно уволил. За восстановление трудовых прав работника взялась Байкальская транспортная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, с женщиной изначально был заключен срочный трудовой договор сроком на 1 год. Однако, зная о беременности сотрудницы, работодатель незаконно уволил её с занимаемой должности в связи с истечением срока данного договора. После этого он вновь оформил с ней трудовые отношения с меньшим должностным окладом, для того чтобы снизить размер пособия по государственному соцстрахованию при предоставлении последующего отпуска по беременности и родам.

- В целях устранения выявленных нарушений начальнику Северобайкальского центра организации работы железнодорожных станций внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Работнику произведено доначисление и выплата заработной платы в размере более 150 тысяч рублей. Государственной инспекцией труда ее начальник оштрафован, - прокомментировали в транспортной прокуратуре.

Фото: loon.site